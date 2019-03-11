宗教自由不會威脅政府 美國大使「中國為何不懂？」

2019-03-11 12:19

〔記者呂伊萱／台北報導〕美國國際宗教自由大使布朗巴克現正訪問台灣，布朗巴克今天表示，一個宗教自由多元、擁有活力的公民社會，並不會對政府造成威脅，更是社會的基石，「台灣就是最好的例子」。他不解中國為何視宗教自由為威脅，更發動信仰戰爭，呼籲有志一同的國家及人士一同反對這些壓迫。

布朗巴克於3月10日至13日訪問台灣，今天上午出席台灣主辦的「印太地區保衛宗教自由公民社會對話」開幕式，並與外交部政次徐斯儉一同召開記者會。布朗巴克在記者會中回答提問時說，宗教自由並非新的概念，1948年《世界人權宣言》已保障宗教自由，甚至中國憲法中也規範保障，「中國卻發動信仰戰爭、關閉教堂、壓迫教徒等，系統性地壓迫人民」，他直言這違反他們自己的憲法，「他們不會贏！」

布朗巴克上週訪問香港時也發表演講，不但香港媒體對此噤聲，中國外交部駐港特派員公署9日發出聲明反擊，指責布朗巴克是惡意攻擊、誹謗中國宗教政策，並已向美國駐港總領館提出嚴正交涉，表達強烈不滿和堅決反對。

面對中國的指責，布朗巴克今天說，他曾在聯合國會議上，提問中國代表說，他有串遭關押在再教育營的維吾爾族穆斯林名單，「你可以告訴我他們在哪嗎？為何有上百名人士不見？為何家人無法聯繫他們？」但中國代表無法回答。

媒體問及對於此行對台美關係的政治意涵，布朗巴克雖未直接回答，但強調台灣是美國重要夥伴，台灣注重人權與宗教自由，台灣人民可免於恐懼、自由信仰，而這裡有活躍的經濟、社會發展，「這些價值是我在這裡的原因」。

被問及台美如何在促進宗教自由上具體合作時，布朗巴克說，擁有一個宗教自由、信仰多元、活力豐沛的公民社會，並不會對政府造成威脅，更是社會的基石，「台灣就是最好的例子」。他不瞭解中國為何視宗教信仰為威脅，更發動信仰戰爭，呼籲有志一同的國家及人士一同反對這些壓迫。

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