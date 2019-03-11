「柯侯會」拍板 雙北垃圾袋5/1起互用

2019-03-11 12:02

〔記者沈佩瑤／台北報導〕備受外界關注的「柯侯會」今天上午10點30在北市府正式登場，新北市長侯友宜比原本預定時間提早了幾分鐘抵達，一看到台北市長柯文哲立刻熱情打招呼，兩人笑容滿面，氣氛熱絡。雙方進行約25分鐘的閉門會談後一起接受媒體聯訪，並宣佈雙北垃圾袋自5月1日起將互用。

雙北市自2018年起分別推動購物袋、垃圾袋「兩袋合一」政策，但因雙北之間垃圾袋無法共用，屢屢引發民怨，即便環保署曾介入協調，仍因新北市垃圾清運費高於北市等因素而破局。

侯友宜表示，新北市的垃圾袋目前每公升0.4元，台北市每公升0.36元，如果兩市垃圾袋價格能統一，兩市市民可以就近買垃圾袋，也可以買兩市兩袋合一的環保袋，增加很多生活的便利性，因為新北市垃圾袋成本比較高，一直沒辦法降價。

侯強調，他請環保局算一下有沒有降價空間，就算降價空間不大，為了雙北的合作，新北市政府會出錢補貼，讓垃圾袋成本降到跟台北市一樣，兩市環保局講好，環保袋一致的價格，5月1日可以正式來做。柯文哲當場也承諾說可以，兩市環保局講好就好。

新北市新聞局長蔣志薇會後接受電話訪問表示，將分成兩階段推動，第一階段是專用垃圾袋互用，第二階段則是垃圾袋共用形式的統一設計，當庫存量到一定程度，雙北將會一起設計垃圾袋。

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