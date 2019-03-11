彰化立委補選選舉人數增 跨過這票數過關…

2019-03-11 11:45

〔記者張聰秋／彰化報導〕這星期六（16日）全國4縣市舉行立委補選投開票，彰化縣選舉委員會核定第1選區6鄉鎮選舉人數共25萬2529人，比本屆區域立委選舉人數增加5024人，以補選投票率約2成5估算，投票票數約6萬3000票推估，3搶1席，候選人只要獲得3萬張選票的支持，應該可以安全過關。

縣選委會指出，2016年區域立委選舉第1選區鹿港、福興、秀水、和美、伸港、線西共6鄉鎮，公民選舉人數為24萬7505人，這次立委補選，因公民戶籍地遷徙和滿20歲首投族增加，選舉人數25萬2529人。

6鄉鎮共設238個投開票所，除了和美與秀水各有1個投開票所跟去年5合1大選不同之外，其他236個投開票所都未變，縣選委會表示，改變的2個投開票所，各是和美091投開票所原池五宮改為中寮大庄社區關懷協會，以及秀水220投開票所原安東村五龍宮改到秀水鄉立體育館。

3月16日投票時間為早上8點到下午4點，縣選委會提醒民眾，記得攜帶身分證、印章和投票通知單，在投票時間前往投開票所投票，因單一選舉，開票過程單純，縣選委會預估當天傍晚5點30分到6點可完成開計票作業。

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