台日漁業經濟海域問題無解 藍委批媚日

2019-03-11 11:12

〔記者林良昇／台北報導〕第8次台日漁業委員會會議上週在日本東京結束，國民黨立委批評，日方依然漠視台灣漁民權益，不願針對「八重山以南海域及沖之鳥海域作業問題」，與我方進行協議，讓漁民非常失望，立院國民黨團總召江啟臣斥蔡政府讓台灣漁民成為媚日政策的祭品，束手待斃。

第8次台日漁業委員會會議3月5日至7日在東京舉行，外交部指出，雙方針對「台日漁業協議」適用海域的漁船作業規則、「自動船舶辨識系統」（AIS）及船主責任險等議題進行討論，我方另就協議適用海域外的重疊經濟海域作業問題向日方重申我方立場。雙方經過坦誠意見交換，同意秉持「台日漁業協議」互惠合作的宗旨及漁業資源養護的精神，於漁汛期來臨前擇期繼續協商。

立院國民黨團今早召開記者會，國民黨團書記長吳志揚認為，上週的台日漁業委員會會議破局，我國漁業界多年來，希望談判能納入八重山群島200海浬重疊經濟海域，仍陷入僵局，讓漁民非常失望，台灣漁民生計一再遭受嚴重衝擊，簡直是「漁不聊生」。

吳志揚說，馬政府於2013年與日方簽署「台日漁業協議」，讓雙方重疊專屬經濟海域漁業問題獲得妥善安排，在北緯27度以南及日本八重山群島與宮古群島以北之間海域，劃設大範圍「協議適用海域」，我方漁船在「協議適用海域」內可安心作業，不受日方公務船干擾。但漁民紛紛抱怨民進黨上任後台灣的漁場不斷限縮，包括太平島、沖之鳥海域等，過去至少是4、5百條漁船賴以維生的漁場，現在卻難以進入，蔡政府的態度更是「逢日必軟」。

江啟臣批評，蔡政府總是標榜台日關係友好，但為什麼連馬政府時期好不容易簽訂的漁業協議都無法持續發揮功能？駐日代表謝長廷更經常性地為日方利益辯護，不思捍衛漁民權益，還說出台灣漁民比較活潑，神出鬼沒難保護之類的揶揄用語。與其提出「台日安保對話」熱臉貼冷屁股，不如優先「安保」台灣漁民。

國民黨團副書記長童惠珍說，政府固然應勸導漁民遵守國際法及其他相關規範，但維護漁民權益更是刻不容緩。馬政府經常性派海巡署船艦到我國經濟海域保護漁民，卻看不到蔡政府持續這樣的作法，蔡總統寧願犧牲我國漁民，也要媚日到底嗎？

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