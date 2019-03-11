酒駕防制協會呼籲 有酒駕前科者不得任官員、提名參選

2019-03-11 11:02

〔記者謝君臨／台北報導〕防制酒駕刻不容緩！酒駕防制社會關懷協會今發表5點聲明，除了要求行政院展現「酒駕零容忍」的明確態度，宣示不派任有酒駕前科者擔任官員，同時也要求各政黨，宣示不提名酒駕前科者為各級選舉候選人；此外，協會並強烈要求立法院儘速通過有關「同車共責」的酒駕連坐行政處分之提案。

民進黨立委洪宗熠、葉宜津、江永昌等人，今召開「人神共憤！酒駕累犯加重刑責至最高死刑」記者會，邀請酒駕防制社會關懷協會秘書長林美娜、警政署交通組科長劉振安、法務部檢察司科長賴玉佳共同與會討論。

林美娜表示，酒駕者已是全民公敵，唯有讓酒駕者在犯錯的最前端付出的代價極大化，才能遏阻酒駕者心存僥倖的歪風；林並提出該協會的5點聲明，首先，嚴正要求行政院及各政黨展現「酒駕零容忍」的明確態度，分別宣示不派任酒駕前科者為中央政府所轄的各項政務人事、不提名為各級選舉的候選人。

其次，強烈要求立院儘速通過有關「同車共責」的酒駕連坐行政處分之提案；林強調，全世界就酒駕防制，不單只是肇事者有責任，這是不夠的，「同車共責」是仿日本的酒駕連坐，讓更多人協助酒駕者，不然他在現場已醉到麻酥酥，除非旁人協助，搶下他的車鑰匙，不能明知酒駕者要上路卻漠視。

第三，強烈要求處罰酒駕者，凡酒測值逾每公升0.25毫克，涉公共危險罪者，不論酒駕肇事與否，一律管收3至7天，車輛則視為犯罪工具，扣留1個月；第四，要求政院從嚴增修「公務人員酒後駕車相關行政責任建議處理原則」，酒駕者凡酒測值逾0.15，一律拔除主管職、記大過；凡逾0.25者，一律撤職汰除。最後，要求衛福部提供專案經費或健保給付，協助酒癮者接受戒斷治療。

立委江永昌則拿出數據，表示酒駕再犯率高，但從2014年至2018年間，酒測值逾0.25被送辦的30萬406人中，卻有29萬人2061人的刑責在6個月以下；致人於重傷者的138人中，86人刑責在1到2年間；致人於死者的593人中，348人的刑責也在1到2年間；呼籲應提高或增訂刑責下限，避免法官輕判。

賴玉佳則說，雖然法條對刑度有明文規定，但法院還是會審酌個案情況，而有降低刑責的部分，除了修刑法，還有很多配套措施，例如沒收車輛、酒精鎖，同行者約束，酒癮戒治等；賴強調，單憑法律是不夠的，須建立「喝酒不開車」的通念，才能讓酒駕致傷、致死有效降低。

☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

相關影音

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/