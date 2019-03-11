台師大學生疑被動員參加選舉活動 潘文忠：不構成公假理由

2019-03-11 09:28

〔記者林曉雲／台北報導〕前立法院院長王金平日前宣布參選2020總統大選活動，遭國立台灣師範大學學生會踢爆，校方疑動員學生參與王金平的選舉造勢，還要求親善大使學生不要請公假，之後改發500元百貨禮券。教育部長潘文忠今天在立法院教育委員會會前受訪表示，如果台師大學生和教職員被動員參與競選活動，有違公務人員行政中立法之虞，也不構成公假的理由，將請校方釐清並做處理。

台師大學生會在臉書踢爆，王金平宣布參選2020總統大選造勢活動，現場出現大批台師大的師生，是因為台師大校方要求當天親善大使不要請公假，已請假者也要銷假，之後再給學生500元禮券作為報酬，明顯是動員學生參加選舉活動，還有學生是到現場才知道是王金平的選舉活動。

台師大校方說明，絕未強迫學生組隊出席，台師大跆拳道隊是受王金平的邀請去表演，因為當時下大雨，才跟著王金平上台，親善大使則是照顧校友總會的年邁校友，均非被動員造勢，不過帶隊同仁帶著親善大使學生一起上台確為疏失，校方已給予告誡，而根據親善大使出隊規定，參與政府機關活動可獲得「工讀金」，500元是工讀金。

潘文忠今天說明，根據公務人員行政中立法，所有公務人員均應遵守行政中立，台師大教職員生如果是被動員參與競選活動，恐有違法之虞，而如有以公假方式參與，亦不構成公假理由，教育部請校方務必釐清，依法做相關處置，至於教職員是個人請休假或動用其他公共資源，均需釐清之後做妥適處理。

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