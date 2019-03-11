談九二共識與兩岸對話 AIT：不牽涉文攻武嚇

2019-03-11 08:31

〔記者涂鉅旻／台北報導〕中國持續加大對台壓迫力道，國內亦有部分人士持續倡議「九二共識」作為兩岸對話的基礎，對此，AIT發言人孟雨荷（Amanda Mansour）今日上午接受廣播節目訪問表示，美國對於台灣和平穩定有長遠利益，對於「九二共識」等說法無太多立場，但過程不牽涉文攻武嚇。就如「台灣關係法」規範，任何和平穩定以外的手法，都會引發美方關切。

另對於中國軍力發展越來越具侵略性，未來台美軍事合作，以及美方對台國防的建議，孟雨荷表示，她對於台美特定軍演活動，沒有相關訊息可以宣布，但台美有很強的防衛夥伴關係，美國也持續討論台灣國防需求，而美國在這幾十年來也一直支持台灣擁有足夠的防衛能量，這對兩岸和平、區域穩定都相當重要。

孟雨荷也說明美國總統川普的印太戰略，她說，印太政策總體目標有三大支柱，第一個為經濟與商業支柱，促進自由開放的印太地區，免於外界脅迫，並使各方遵循市場經濟，以及包容、永續、私部門帶動的活動；其次為印太安全合作，包含人道救援與安全執法；第三個為治理與夥伴合作，應盡透明度和法治體制，也對自由開放蓬勃發展很重要。台灣在這三項支柱中，都能扮演重要角色，創新、民主和私部門帶動的活動，都可以做為典範。

此外，今年為美國「台灣關係法」簽署40週年，孟雨荷表示，AIT準備不勝枚舉的慶祝活動，藉此體現美台多面向合作關係，也會有美國國會議員等貴賓來台，但目前尚無確切名單，邀請函也尚未發出。

對於台灣明年將舉辦總統、立委大選，孟雨荷說，她預先祝福所有候選人好運，而美國明年也將舉辦大選，對於民主機制都非常振奮。AIT和政黨、政治人物都保持友好的關係，不管誰贏得選舉，都會和執政黨有很好的夥伴關係。而對於美台友誼茁壯，對雙邊有很大助益，也期盼未來有更好的合作機會。

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