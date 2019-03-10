「去中國住過再決定是否統一」 網友分享親身經歷…

2019-03-10 22:51

〔即時新聞／綜合報導〕針對中國頻頻釋出相關言論與政策，意圖強逼台灣接受「一國兩制」、接受「中國統一」，有網友在PTT發文指出，他有中國朋友建議「那些想統一的台灣人」，可以先到中國走走，或是在中國住上一陣子後，再決定要不要統一，強調「世上沒有後悔藥」；有網友分享自己在中國工作幾年後的體悟，表示「雖然中國人的生活確實改善，但中國人民普遍放棄思考」。

這位網友在PTT回文表示，他曾經在中國北方與「魔都」上海工作約3年半，根據他的經歷，中國人覺得新穎的大樓及新聞宣傳的「中國夢」即代表一切，無論自己是否生活在貧窮線下，也不管生活有多不公平，只要心中揣望著對祖國的認同，一句「中國夢」，彷彿只要中國強大了，他們各種生活中各種不如意的就得以洗滌乾淨。

但中國是否真的強大、真的超英趕美，國家素質是否真的有提升，中國人民並不知道，他們也不想知道，因為民族的自卑感讓他們以為「只要國家強大了，人民就能抬起頭」，不管這種夢想多麼海市蜃樓；網友指出，雖然中國人民的生活確實有改善，但政治、經濟與文化等等方面的不公、弱勢仍沒有改變，只有中共黨政軍高層在享受權、利、財的特權後，再回頭洗腦人民「要知足，不知足就是被和諧的對象」

網友指出，中國人民的思考能力早就被中共用「中國夢」的幻想洗腦一空，沒有人在意為何幫助弱勢的律師會被消失、只是要求憲政民主的諾貝爾獎得主要被關到死、非洲豬瘟的新聞消失不見、為何媒體要姓黨，「不公平又如何，國家強盛就行」；這番親身體悟獲得網友廣大回響，紛紛表示「希望翻牆的好好想想這些高官站的頂端」、「統媒一直洗腦台灣人中國好棒棒，真是可惡至極」、「如果這麼好 幹嘛想翻牆？」、「真的，這裡人被洗腦頗嚴重，越鄉下越如此」。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/