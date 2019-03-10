藍委PO照嗆桃機別再酬庸 桃議員打臉：拿舊照片造謠

2019-03-10 23:02

〔即時新聞／綜合報導〕國民黨立委陳學聖今在臉書上PO出一張桃園機場滑行道泥水竄出的照片，表示這是「網友傳來的第一現場」，還說「桃園國際機場真的要加加油了，不能只有酬庸！」不料卻遭到桃園市議員王浩宇狠狠打臉，該張照片根本是2018年的照片，「可以不要用假照片造謠嗎？」

陳學聖一發文後，王浩宇就在其貼文底下痛批「桃機跑道當然應該檢討，但可以不要用假照片造謠嗎？」並列出三點反駁該張照片，第一，這張照片是2018年的照片；第二，桃機跑道是立委該監督的；第三，南跑道是馬英九時代完工的。王浩宇說，「蔡政府當然應該努力解決問題，也不該推卸責任。但國民黨委員難道不該負點責任？」

許多網友看了也紛紛留言「有沒有人能認真幫學聖哥講一下話XD」、「2018年的照片說成第一現場目睹，難怪會以為林園在桃園」、「自打臉很爽哦，桃園市長落選人」、「這次是哪個小編要罰寫？」、「小編又要頂罪了」、「立委認真點好嗎？」、「尷尬踢到鐵板」。

不過遭到批評的陳學聖事後也又重發了一張照片，這次他說是有機師網友今天傳來的，「我要告訴大家的，這是機師親眼的目睹，有關單位趕快擔起責任最重要。」

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