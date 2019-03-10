師大駁斥動員助選王金平 黃國昌怒PO證據轟：還在說謊

2019-03-10 20:51

〔即時新聞／綜合報導〕師大校方日前被爆出動員學生替前立法院長王金平前造勢後，仍強調「絕無強迫」、教職員生都是「休假自主參加」，對此立委黃國昌今在臉書上PO出一張學生提供的「公假證明書」，痛批「師大校方還要繼續說謊嗎？」

黃國昌表示，師大違反行政中立，濫用行政資源，動員學生去幫忙王金平的宣布參選總統活動，引發師大學生會抗議，然而到今天為止，師大還一直硬拗，說沒有違法、教職員生都是「休假自主參加」，讓他實在忍不住PO出證據，質問「那這張師大教授轉來學生提供的『公假證明書』是假的嗎？」

從照片中可見，該公假證明書由師大公共事務中心所發出，上面寫著「本中心於108年3月7日08:00~12:00假台北國際會議中心協助辦理王金平學長參選2020總統發表會，協助辦理活動學生如附件，擬請於此期間核准公假。」

黃國昌質疑，「師大憑什麼出具這張『公假證明書』呢？這是哪門子的公假呢？」他呼籲師大校方別再說謊，明天他會針對這點好好質詢，也請教育部做好應答準備。

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