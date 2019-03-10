統促黨嗆嚇到出國避風頭 館長笑：統促黨吵架都像中二生

2019-03-10 14:45

〔即時新聞／綜合報導〕日前中華統一促進黨「白狼」張安樂帶棺抗議，差點不慎跌入其中，遭成吉斯汗健身俱樂部「館長」陳之漢嘲諷。對此，統促黨捍衛隊隊長李承龍要找館長單挑對罵「三字經」，卻被館長稱「賣國賊」打槍，李承龍不滿地稱館長嚇到「出國避風頭」。對此，館長反擊：「怎麼你們吵個架各個都跟中二生一樣？」

在館長嘲諷張安樂後，李承龍昨（9）日發文表示，將於今（10）日下午3點到4點間，到林口（成吉思汗健身房）找館長進行朗誦「三字經」比賽，統促黨副主委何鴻源則留言酸說：「他（館長）一聽到承龍哥要過去，嚇到馬上買機票說他明天出國避風頭不在館內」。

對此，館長也反擊，自己去年就排定行程出國，指自己很忙碌、有非常多員工要養，成吉思汗開館5年來，自己沒什麼休假，整天拚事業，有許多目標跟志向要達成，包括今年的捐款跟運動比賽，「我嚇到避風頭？我的工作與責任，與你們比起來天差地遠」。

館長更反批，統促黨每個吵架都跟「中二生」（國中二年級）一樣，「你們真的不配幫中共，我所認識的中國人水準，X打你們幾條街，你們不羞恥啊？」

最後，館長也霸氣表示：「我這個人甚麼都敢做，都是他X的不做漢奸」。

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