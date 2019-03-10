鄭文燦、ICF創辦人相見歡 桃園市民卡成焦點

桃園市長鄭文燦與ICF共同創辦人Louis Zacharilla進行早餐會，桃園市民卡成焦點。（市府提供）

2019-03-10 14:09

［記者謝武雄／桃園報導］桃園市長鄭文燦於美東時間3月9日上午與「智慧城市論壇」（ICF）共同創辦人Louis Zacharilla進行早餐會，並就桃園智慧城市現況與未來發展可能進行意見交換，鄭文燦特別介紹桃園市民卡市，可做為人別辨識，是員工證、學生證、借書證，也是門禁卡，另有小額錢包功能，是智慧應用最具體象徵，桃園市已經發行130萬張。

鄭文燦說，ICF會員來自加拿大、美國、法國等四十多個先進國家和地區，每年辦理全球智慧城市評比，桃園曾多次獲得ICF「智慧城市創辦人獎」、「全球21大智慧城市獎」、「全球7大智慧城市獎」等獎項，自106年起更連續3年擠身7大智慧城市。

鄭文燦也提到，桃園最具代表性的智慧應用就是市民卡，全市人口220萬，已經發行130萬張，可作為員工證、學生證、借書證、門禁卡，也提供小額電子錢包，並有專屬優惠，對市民而言相當方便；另市府於青埔特區設置1800盞智慧路燈，提供各項監測裝置，未來可用於交通管理、環境管理或安全監控，成為測試基地及數據平台。

鄭文燦說，智慧城市的發展有賴年輕科技人才及各領域新創產業的投入，如何讓有能力的年輕人才留在國內，是城市、國家發展的重要目標，桃園透過提供創業資金、技術交流機會、創業支持、青創基地等資源協助青年在桃園創業，也盡力促成各項交流，讓在地人才及智慧科技創新企業能夠接軌國際。

Louis則表示，桃園做了很多智慧城市發展與應用，很多項目都可說是亞洲地區的典範，希望下回到台灣能夠親自參訪，並且希望桃園能將這些經驗分享給亞洲其他國家，讓科技成為城市發展的有效工具，也能促使民主更進步。

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