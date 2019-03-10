中正紀念堂轉型被造謠「拆光」楊翠：要做的是「空間解嚴」

2019-03-10 12:58

〔記者陳鈺馥／台北報導〕行政院促轉會處理中正紀念堂轉型一事，在網路上不斷被人曲解造謠為「拆光、移平」中正紀念堂。為此，促轉會代理主委楊翠今日在臉書發文強調，她不認同「拆光」做法，促轉會要做的是「空間解嚴」。

楊翠提及，只要她有機會，一定都會好好解釋，為什麼「拆除」與「空間解嚴」不是同一件事，而促轉會要做的是「空間解嚴」。許多朋友經過她的解釋都能認同，轉而了解，威權象徵確實必須面對處理，但不是簡單的拆光。

楊翠說明，因為拆光的不會只有威權記憶，更會消除可以用來指認、反省的威權記憶，警惕「威權歷史不能重演」的具體空間憑藉。

楊翠強調，「當然，也不能毫無改變，必須轉型」，這就需要各方討論，全國公共空間威權象徵的課題也是一樣，需要思考、討論、規劃的時間。

楊翠認為，「空間解嚴」有非常多做法，與其直接拆除、造成後世遺忘，反而是「解構空間的威權語彙，讓威權遺跡與解構威權這兩種空間話語同時並陳，將會產生更大、更長遠的歷史反省力量」。

楊翠更說，她看到一則不知是誰的文字，內文提到「楊翠，思想中毒，偏激，危險，總是要人出錢去拆中正紀念堂。」自己之前不理會，假訊息就一直被惡意傳播。還有更多朋友告訴她，「你不說清楚，連我們也不了解你們的主張，要如何支持？」

楊翠提及，「今年促轉會決定，凡事清楚說明，所以臉書上線」。她個人的毀譽並不重要，但是，真心期望社會各界，一起來拒絕假訊息，不要幫忙傳遞，更不要以假訊息進行「言論再生產」。

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