不知馬政府時也如此 藍委瞎質疑「台灣外長」赴美演講

2019-03-10 12:56

〔記者呂伊萱／台北報導〕外交部長吳釗燮應邀赴洛杉磯，將以印太關係發表專題演講，報名情形踴躍。但國民黨立委童惠珍日前竟不滿主辦單位以「台灣外交部長（Foreign Minister, Taiwan）」，要求外交部致函「正名」。殊不知，LAWAC早在2012年馬政府時期，也以「台灣外交部長」之名，邀請時任外交部長林永樂演講台美關係。

吳釗燮受洛杉磯世界事務協會（LAWAC）邀請，將於美西時間3月11日，以「台灣：美國在自由開放印太地區的恆久夥伴」為題，在洛杉磯Millennium Biltmore Hotel飯店演講。該活動採報名制，據了解，報名情形踴躍，遠超會方預期，估計屆時出席人數將爆棚，顯示洛杉磯當地對此活動抱持高度期待。

LAWAC也在協會網站貼上我國國旗，並以「台灣外交部長（Foreign Minister, Taiwan）」稱呼吳釗燮，不料卻引發立法院國民黨團不滿。

國民黨團副書記長童惠珍在7日出刊的《中國時報》報導中表示，海外華人的最大公約數就是護照封面所標記的「Republic of China（Taiwan）」，以「台灣外交部長」介紹吳釗燮相當不妥，她痛批「透過小手段把國內的政黨、藍綠、統獨對立帶到海外，只會傷害海外華人的團結一致，對台灣百害而無一利」，要求外交部正式致函對方，要求「正名職稱」。

殊不知，早在2012年馬政府時期，LAWAC就曾以「台灣外交部長」之名，邀請時任外交部長林永樂演講，談論變動時局中的美台關係。

外交部對於立委質疑，僅表示洛杉磯世界事務協會是無黨派色彩的非營利組織，旨在促進美國人民與外界交流。

LAWAC成立超過60年，歷年邀請國際事務領域重要人士赴洛城演說，包括超過250名外國元首與政府官員等。

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