維修疏失軍艦起火！海軍司令開罵、指揮官癱軟送醫

2019-03-10 13:21

〔即時新聞／綜合報導〕海軍蘇澳基地日前發生軍艦進行燒焊工程時意外起火意外，海軍司令黃曙光事後除了到現場勘驗，並召開檢討會開罵，沒想到海軍一名葉姓上校在會中突然全身癱軟，緊急送醫後目前已返家休養。

根據《蘋果日報》報導，海軍濟陽級軍艦蘭陽號原本停在蘇澳軍港的乾塢中大修，3月1日時因外包廠商進行船底燒焊工程時溫度過高，使得爐艙控制室大量冒煙、起火，造成部份裝備受損。國防部對此要求海軍司令部進行調查，並懲處相關失職幹部。

黃曙光在4日前往意外現場視導後，7日在海軍陸戰隊指揮部召集海軍各主官進行檢討，包括168艦隊長張少將、支部指揮官葉姓上校都在會議中，黃曙光在檢討會中嚴厲指責，而葉姓上校疑似因身體不適，在黃曙光檢討當下癱坐在椅子上，把黃曙光嚇一跳，立刻要求送醫治療。

當天會議並沒有因為葉姓上校送醫而終止，黃曙光在會議中強調公安重要性，指示各級長官一定要持續要求。而葉姓上校送醫檢查後發現有高血壓狀況，但狀況並不嚴重，隔天即出院返家休養。

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