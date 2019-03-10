回應王金平「二次年改」說 吳敦義：若執政將撥亂反正

2019-03-10 10:54

〔記者謝君臨／台北報導〕針對前立法院長王金平說，若當選總統將推動「二次年改」，還給軍公教警消一個公道；國民黨主席吳敦義今表示，只要2020年能重返執政，撥亂反正中有一項就是年改，做得太過份了，但他不會叫這是「二次年改」，不過終究必須做較合理、合宜的調整。

馬英九基金會今舉辦「2019民間能源會議」，邀請學者專家針對台灣能源議題進行專題演講及討論，前總統馬英九、前行政院長江宜樺、前新北市長朱立倫，以及國民黨主席吳敦義均出席開幕式。

在馬英九、江宜樺開幕致詞後，吳敦義匆匆離去，被問到對於王金平拋出「二次年改」的看法，吳敦義說，他已經講過了，只要我們2020重返執政，撥亂反正中有一項就是年改，做得太過份了，讓現職的公教軍警消會有憂慮，是否將來在退休、退役後，能夠過有尊嚴，且衣食無缺的這種生活。

吳敦義說，如果國民黨在2020有機會重返執政，一定會做檢討，他不能講這叫「二次年改」，但終究必須要做比較合理、合宜的調整，讓軍公教警消人員，都能夠安心，且在退休之後能過有尊嚴、衣食無缺的生活，這是國家對於公教軍警消同仁應有的誠意跟保證，這是國民黨很堅持的一個目標。

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