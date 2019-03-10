潘恆旭上議員臉書嗆網友「看到妳也吐了」網酸好大官威

2019-03-10 08:08

〔記者葛祐豪／高雄報導〕高雄市觀光局長潘恆旭創意十足，但麻辣發言經常惹議，這回他竟到議員的臉書，對一名批評他的網友嗆聲「我看到妳也吐了」，其他網友直呼「好大官威」。

高雄市議員黃文益在臉書發文，指他曾質詢過潘恆旭，會不會局長做到一半跑去選立委？

潘局長在議會中，公開說他不會參選立委，他會留在高雄市認真做好他的觀光局長！

黃文益說，但潘恆旭最近嗆聲找人（指王浩宇）單挑選立委的新聞，讓他質疑潘局長是不是壓根就想選立委？是個言而無信的觀光局長嗎？

黃文益質疑潘恆旭，「您是一位護主心切的護駕大隊長？看到主子被欺負了，就奮不顧身地跑出來救駕，不知道的人會誤以為您是高雄市政府新聞局長或是發言人」、「希望您專注於本業」。

一名女性網友昨天在文章下留言說：「從眼神感覺他心術不正，鬼頭鬼腦的，看到他只想轉台」，沒想到今天凌晨潘恆旭竟回覆說：「妳才心術不正呢」、「我看到妳也吐了」。

黃文益也回說：「局長～您的回覆令我再次對您刮目相看了⋯」，潘恆旭立刻秒回：「以彼之道還以彼身 ，金庸教我的」。

其他網友看了潘恆旭的發言，狂酸說「哇 好大的官威」、「天啊…怎麼會有這樣格調的局長啊…回覆這樣的話真的很讓人無言耶」、「來看局長7pu pu」、「趕快朝聖啊 」、「潘局長明天不要說你帳號被盜啊」。

但潘恆旭似乎意猶未盡，接著因網友對他的學歷有意見，又與網友舌戰一番。

另針對黃文益質疑他會不會局長做到一半跑去選立委？潘恆旭也回覆說：「絕對根留高雄喔」。

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