遭音樂家控訴亂入表演 黃昭順反嗆：不是我的問題

2019-03-09 23:06

〔即時新聞／綜合報導〕高雄資深音樂家紀華朗今天（9日）在臉書指出，國民黨立委黃昭順在表演期間跑攤，沒打招呼就逕自上台說話，硬生生地打斷表演，讓他感到很「混怒」。對此，黃昭順駁斥，「我從來就不會去打斷人家唱歌」，並反嗆「根本問題不在我！」

紀華朗今天在臉書貼出照片，照片可見台上站著2個人，一名穿著「黃昭順」背心的女子拿著麥克風對著台下說話，台上的譜架被晾在一旁，畫面沒出現的主持人與表演者也被晾在一旁。

紀華朗指出，2人要上台時，不僅沒有事先告知，就連對主持人或表演者點頭示意都沒有，就直接打斷表演還真少見，「這麼辛苦跑攤不就是要廣結善緣嗎？」、「學著尊重小老百姓好嗎？」他更引用近日黃昭順引發熱議的「跳針質詢」片段，來表達氣憤的心情，「你們沒有『混怒』嗎？偶很混怒、混怒、混怒...講三次就好，七次嫌多了！」

據《蘋果日報》報導，針對紀華朗的指控，黃昭順受訪時先是駁斥說，「我從來就不會去打斷人家唱歌」，並解釋當時是主辦單位邀請她上台致詞，強調並沒有打斷表演者。但黃昭順也怒嗆，是主辦單位邀請她上台致詞，如果表演者覺得不舒服，那她可以向他們道歉，「但是我覺得，根本問題不在我！」強調自己是去幫高雄做城市行銷。

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