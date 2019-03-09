台師大駁斥動員助選王金平 坦承部份學生「被上台」有疏失

2019-03-09 20:42

〔即時新聞／綜合報導〕前立法院長王金平前日正式宣布參選，卻爆出有大學利用行政資源替王造勢。台灣師範大學學生會指控，校方出動人力替王金平造勢助陣，且在風波爆發後，發放500元禮券作為回饋；對此，台師大校方表示，絕無強迫動員，不過校方確實有疏失，將虛心檢討這次事件。

師大學生會臉書專頁前日晚間發文，指王金平造勢場合教職員雲集，甚至出動親善大使、體操隊、跆拳道隊炒熱氣氛，還有同學稱到場後才知道是政治活動。學生會強調，王金平雖為師大校友，但校方不應使用行政資源替個別候選人服務；對此，師大校方回應，與會教職員皆用特休，純屬個人行為。

對於校方回應，師大學生會再於今日深夜發文，抨擊校方公然說謊，因為學生會接獲檢舉，在風波爆發後，校方集合出席王金平活動的所有親善大使，要求他們先別請公假，若已完成請假則辦理銷假，並現場給予每人500元SOGO禮券作為回饋；師大學生會另指控校方招募去年參加「孔子行腳」（台師大偏鄉課輔活動）的學生，不但明指是為王金平站台，還說會提供車馬費，「此行為明顯以職務之便，為特定候選人招募人力。」

校方強調絕無強迫動員

《中央社》報導，對於學生會指控，台師大發出聲明，強調絕無強迫、組隊或包車讓學生出席造勢，跆拳道隊原本是受邀表演，但因現場雨太大，考量安全問題取消表演，改為跟著王金平上場；至於親善大使則是到場照顧校友會年邁的校友。不過現場帶隊同仁臨時安排部分服務同學上台，確實是疏失，已嚴正告誡。

至於500元禮券，校方解釋，親善大使依規定，受校外社團、政府機關邀請出隊時可獲取工讀金，這次禮券是由校友總會給予。校方也表示會虛心檢討這次事件，落實校內人員遵守行政中立的要求，避免類似事件在未來發生。

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