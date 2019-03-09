不服輸的潘孟安助選 籲請鄉親支持不能輸的郭國文

2019-03-09 21:01

〔記者吳俊鋒／台南報導〕台南市第2選區立委補選，藍綠競爭激烈，民進黨候選人郭國文今天邀請到因台灣燈會人氣一路攀升的屏東縣長潘孟安助選，潘孟安認為，郭國文與他一樣，有不服輸的骨氣，尤其這一役攸關台灣民主價值能否延續，懇親大家支持不能輸的郭國文。

潘孟安今天陪同郭國文在麻豆車隊掃街，台南市議員陳秋宏、呂維胤等也隨行，一起加油、打氣。啟程前，潘孟安分享這次台灣燈會從原先不看好中，最後被譽為史上最美的努力過程。

潘孟安除了感謝全體團隊、志工們，也強調，更重要的是，有不服輸的骨氣，讓人看見屏東、愛上屏東。

潘孟安認為，郭國文也同樣有不服輸的骨氣，為了勞工的權益與台南的發展，堅持奮鬥，是最好的立委人選。

潘孟安說，這一戰不只全台灣在看，連中國也都關注，絕不能輸，懇請鄉親相挺，全力支持一直與台灣站在一起的郭國文。

郭國文則說，台南的水果之所以受到世界各國的歡迎，都是農民辛勤付出與農政單位努力的成果；他是農家子弟出身，小時候看著父母採鳳梨、收竹筍的艱苦，實際農家的成長背景，最清楚農民的辛苦，也最了解農民的需要。

郭國文承諾，若能進入立法院，一定將「實質提高農漁民的收入」，當作他的首要任務，提高農民的收入，拜託鄉親給他機會，為大家服務。

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