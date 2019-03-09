潘恆旭稱鄧紫棋經紀公司獅子大開口 網友狂噓

2019-03-09 19:55

〔記者葛祐豪／高雄報導〕高雄市觀光局長潘恆旭原本打算邀請香港天后鄧紫棋，擔任高雄觀光代言人，卻因不想花錢而破局；潘恆旭今天又爆料說：「經紀公司跟我們要了一筆很高的費用，其實鄧紫棋本人應該不是那麼貪財。」

潘恆旭2月接受電台訪問時強調，因鄧紫棋有經紀約，冠名贊助需要花一筆錢，高雄市一開始的策略就是希望不花錢請代言人，「談到情義以外的，我們可以提供其他的資源交換或幫助。需要錢合作的關係，不是我們想要經營的長期關係。」

最近鄧紫棋與經紀公司鬧翻，躍上媒體版面，潘恒旭今天加碼爆料說，當時是透過鄧紫棋所屬經紀公司接洽，因「經紀公司跟我們要了一筆很高的費用，其實鄧紫棋本人應該不是那麼貪財。」

不過，潘恆旭這番話引起網友反彈，連最挺韓國瑜的批踢踢（PTT）政黑板也是一片噓聲說：「想凹免費就說」、「這樣黑藝人實在很糟糕」、「先吃人家豆腐，再來凹免費，談不成就說人家貪財」、「不然你當國際級藝人做功德？」

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