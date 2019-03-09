大眾運輸運量增加？ 新北市庫補貼暴增6.37億元

2019-03-09 17:58

〔記者何玉華／新北報導〕新北市交通局補貼大眾運輸經費今年暴增6.37億元，引起新北市議會民進黨團質疑，交通局解釋，使用捷運轉乘公車的人次增加，以及一例一休增加運輸業的人事成本，在不漲票價的情形下，與運價的差額由市府補貼，兩項增加金額總計3.6億元，超過6.37億元的一半。

交通局官員解釋，鼓勵民眾搭乘大眾運輸，歷年來都是由政府補貼民眾票價與運價間的差額，搭乘運量也明顯提升。

交通局指出，補貼經費主要使用在老人、身心障礙者及陪伴者、兒童及學生優待票身分民眾，還有全票民眾票價與運價間的價差、公共運輸轉乘及兒童卡補貼；其中，捷運轉乘公車自2018年與台北市共同分攤後，依據2017年捷運轉乘公車的比率，再依各自主管的公車業者搭乘人數計算，今年度新北市估計約需補貼2.03億元，增加金額最多。

其次，在實施一例一休後，公車業者調整運價中人事成本，雙北審議會議同意調漲運價超過0.5元，達到18.62元，但公車票價不漲，仍維持全票15元，其間差價由市府補貼，新北今年度約需增加1.57億元。

至於去年中推出的快速公車、跳蛙公車、跨區幹線公車轉乘一般公車優惠，補助兒童卡搭乘台北捷運、機場捷運及高雄捷運優惠，總經費達6.2億元，分配在今、明兩年預算中攤提，今年需攤還1.5億元。再加上今年估算的支出，今年補貼經費創高峰達24億元，較去年增加6.37億元。

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