美國宗教自由大使 將與李凈瑜公開會面

2019-03-09 17:44

〔記者彭琬馨／台北報導〕台灣人權工作者李明哲無故遭中國拘禁、關押在湖南赤山監獄已1年多，知情人士今透露，美國國際宗教自由無任所大使布朗貝克（Brownback）訪台期間，將與李明哲妻子李凈瑜公開會面，會面相關事宜，由AIT安排中。

據了解，李凈瑜今年初訪美期間便曾與布朗貝克大使會面，會面期間李凈瑜向布朗貝克大使提及李明哲在赤山監獄協助其他受刑人爭取人權的經過，布朗貝克大使聽聞後，旋即主動向李凈瑜表示，他3月將訪問台灣，屆時盼能再度與李凈瑜會晤。

我國非政府組織人權工作者李明哲因在網路發表批評中國政府的言論，2017年3月入境中國時無故遭中國政府逮捕， 同年11月被以「顛覆國家政權罪」起訴、判刑5年。李明哲妻子李凈瑜於2018年9月之後，申請探監，數次被拒，終於在同年12月18日探視到李明哲。

「二Ｏ一九印太地區保衛宗教自由公民社會對話 」由台灣民主基金會、美國在台協會、國際宗教自由圓桌論壇與國際宗教自由秘書處共同舉辦。

台灣民主基金會昨發布新聞稿表示，宗教自由為台灣與美國共同努力支持和倡議的議題之一，尤其是現今有特定強權正在針對不同宗教信仰施加極大的壓力。在印太地區中，目前面臨的困難包含宗教民粹主義、宗教歧視、針對特定團體和少數族群的密切監視和施壓、以及其他侵蝕宗教自由的作為。台灣為印太地區中宗教高度自由、多元的民主國家，因此期盼在維護與促進印太區域宗教自由與寬容上，扮演更積極的角色，並且強化與區域內的倡議者的交流與合作。

根據規劃，會中將有包含緬甸、印度、印尼、日本、馬來西亞、蒙古、紐西蘭、巴基斯坦、泰國、美國以及越南等超過10國、200多位的國際來賓與會，總統蔡英文、身兼台灣民主基金會董事長的立法院長蘇嘉全、外交部政務次長徐斯儉、AIT處長酈英傑（Brent Christensen）也將出席11日的開幕典禮並致詞。

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