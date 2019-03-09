馬英九：兩岸沒合作防非洲豬瘟很可惜 被網友噓爆

2019-03-09 17:21

〔即時新聞／綜合報導〕前總統馬英九上午出席「中華醫養健康總會」成立大會，他表示，過去自己執政時發生多次禽流感，但因兩岸合作交換資訊讓我方能儘快取得毒株，防疫速度比WHO（世界衛生組織）還快，但這次非洲豬瘟卻沒有，非常可惜。馬英九此話一出慘遭網友噓爆。

綜合媒體報導，馬英九表示，因為蔡政府不願接受九二共識，讓兩岸很多交流停滯、無法發展，批評2003年因為民進黨執政，當時發生SARS卻無法取得疫株製作疫苗，最後靠著WHO西太平洋分會幫忙控制。

馬英九也提到，過去在他執政時發生多次禽流感，但因為兩岸能很快交換資訊，我方也能儘快取得毒株，讓疫苗製作也很大的幫助，以至於防疫速度比WHO還快，「但這次非洲豬瘟就沒有了，非常可惜」。

馬英九這番言論一出隨即被網友罵翻，PTT更是噓聲一片，留言痛批「要不要回顧豬瘟疫情檯面化後的發展先啊 鬼扯」、「影響中國豬瘟來台發展？」、「豬瘟議題跟中國合作，馬英九是要讓台灣死更快嗎？」、「支那豬瘟擴散，馬心有不捨？支那代表嗎？」、「檢討被害人 這人真的不是支共間諜？」、「笑死...這邏輯，千錯萬錯都我們的錯」。

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