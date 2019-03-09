「瑪麗亞說」挨轟歧視 韓國瑜道歉了

2019-03-09 16:23

〔記者葛祐豪／高雄報導〕高雄市長韓國瑜把「瑪麗亞」形容成菲律賓人，連日來引發歧視的抨擊，高雄市新聞局今天下午發布聲明說，韓國瑜為「瑪麗亞」形容詞正式表達歉意，強調是口誤玩笑話。

韓國瑜日前座談時，針對有人建議可從菲律賓引進英語人才，他回說，「瑪麗亞怎麼變老師？」引發爭議。

菲律賓馬尼拉經濟文化辦事處代表班納佑（Angelito Banayo），今天也公開致函韓國瑜，表示相當遺憾，並指以「瑪麗亞」談論外國移工用詞負面，希望韓國瑜能夠好好思考。

韓國瑜今天在高雄沒有公開行程，高雄市新聞局今天下午3點38分突然發布聲明，針對日前發言提到菲律賓籍人才，韓國瑜市長對於以「瑪麗亞」為形容詞正式表達歉意，韓市長絕無貶抑菲律賓人民的意思。

高雄市新聞局強調，韓國瑜當時的口誤玩笑話，純粹只是希望台灣人才庫，能全面自行提升國際化的語言，不一定要外求。但造成菲律賓民眾的誤會不愉快，韓國瑜深表歉意，也期待未來跟菲國多元的合作。

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