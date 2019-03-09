蘇揆嚴查八大遭這名嘴嗆「你他媽的」 網酸：你有投資喔？

2019-03-09 18:00

〔即時新聞／綜合報導〕近來各地接連發生街頭聚眾鬥毆事件，行政院長蘇貞昌撂重話說，夜店再有鬥毆事件，即撤換警察局長，此話一出，也讓各地基層員警不敢怠慢，加強臨檢、掃蕩。不過，名嘴羅友志今天卻怒嗆：「蘇貞昌，你他媽的愧當行政首長！」

蘇員昌昨天（8日）重申他取締夜店酒店鬧事的決心，他表示，酒店、夜店產生的聚眾鬥毆、販毒、酒駕等問題，都是人民深痛惡絕的事情，蘇貞昌強調：「我講的話夜店老闆聽得懂，警察局長也聽得懂」，這些社會案件一再發生，就是因為老闆看不起警方決心，認為政府無能，他要告訴這些經營酒店、夜店的老闆，不要踩紅線，更不要低估政府的決心。

對此，羅友志今天在臉書發文怒嗆，「蘇貞昌，你他媽的愧當行政首長！」他不滿地說，堂堂一個行政院長，用這種黑道放話式的管理，「你去當幫主好了，幹什麼最高行政首長」！

羅友志強調，自己堅決反對叫警察去把夜店、八大行業「站到倒」！羅友志說，官員是靠政治吃飯，高高在上，但有多少人靠灰暗面養活一家人，你（指蘇貞昌）懂嗎？這些人，集合資金、組成股東、申請執照、通過消防檢查、繳稅，你卻叫另外一群公務人員，「讓他倒」，這是哪門子國家治理？！羅友志最後更嗆聲，「不會管，就下台，他媽的，還用放話恐嚇的咧！」

對此，有網友贊同說，「開門做生意，老板也是無辜無奈啊！」「你只要不爽哪個局長，就找人去他轄區的夜店打場架，就能換掉了，哈哈哈」、「這些人不用生活喔！」

不過也有網友痛批「連這都可以罵？」「為治安也不行管理？」更有不少網友狂酸「是不是站到你的店了？還是你常去怕被抓啊？」「案情肯定不單純，踩到痛腳？」「是不是有投資啊」、「你他X的拿了多少八大行業的好處， 幫酒店護航也護的太過火，辱罵國家的行政首長」、「是不是有關係？才會質疑執法正確性？」

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