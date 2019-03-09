鄭文燦：桃園可設立亞洲人權中心 增加台灣對國際影響力

2019-03-09 14:04

［記者謝武雄／桃園報導］桃園市長鄭文燦於美東時間3月8日至紐約，拜訪紐約大學法學院教授孔傑榮（Jerome Alan Cohen），討論中國崛起情勢下台灣的自處策略，以及台灣對自由權利的保障和推廣等議題；彼此也認為，台灣在自由度指標的分數已經很高，確實應該想辦法向外影響周邊國家，在桃園設立亞洲人權中心，強化台灣對國際影響力。

孔傑榮也認為，用人權、民主來搭建台灣和亞洲國家的連結平台，從國門之都的桃園出發，或可在桃園設立亞洲人權中心，提倡個人自由，也解決司法不公問題，並藉此與其他東亞國家交流對話，強化台灣外界影響力；對此鄭文燦也十分認同。

鄭文燦則說，台灣的民主、科技等綜合指標排名，在全世界排名前30名，包括醫療方面和多元文化方面也都是亞洲第一，可以說是亞洲國家的典範，或許台灣面積很小，但就像是希臘城邦裡的雅典，小而強、小而重要。

鄭文燦也提及，在美國川普政府印太戰略下，台灣的獨特地位無可取代，假若消失，對美日等強國都會有很大影響，同樣的，做為朋友，台灣必定會是好的策略夥伴，若被當成籌碼，也是無法被替換的籌碼。

桃園市長鄭文燦拜會紐約大學法學院教授孔傑榮（Jerome Alan Cohen），討論中國崛起情勢下台灣的自處策略等議題。（市府提供）

桃園市長鄭文燦拜會紐約大學法學院教授孔傑榮（Jerome Alan Cohen），討論中國崛起情勢下台灣的自處策略等議題。（市府提供）

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/