挺王浩宇！拷秋勤批韓國瑜：有什麼資格大小聲？

2019-03-09 14:32

〔即時新聞／綜合報導〕桃園市議員王浩宇近日爆料，高雄市長韓國瑜在北農期間幾乎每天都在喝酒，韓國瑜回應，王浩宇身為桃園市議員，不懂王浩宇為什麼要一直針對他；對此，本土樂團「拷秋勤」打臉韓國瑜，高雄市長都可以「跨去外交」，有什麼資格大小聲？

「打臉蛞蝓（韓國瑜）邏輯0分」，拷秋勤在臉書粉絲專頁表示，身為高雄市長，都可以跨越職權管到外交，「對小英總統靠北了」，「人家不能說你跟中共高層黏在一起同樂會？」並提及韓國瑜受到爭議的「瑪麗亞說」，質疑韓國瑜，難道歧視菲律賓的民眾，也屬於高雄市長的管轄範疇？

拷秋勤怒嗆韓國瑜先處理好自己的高雄事務，把迪士尼、愛情摩天輪、賽馬、賭場、阿諾演講等等任一個政見實現，再來關心外交事務，「一個跑去大馬，見中共一帶一路主管的人，有什麼海邊資格，跟台灣人大小聲？」

網友也留言回應，「他自己就管國家元首的事92共識，還你濃我濃，指腹為婚，兩套標準」、「北京管到高雄也是挺遠的，怎麼這麼聽話」、「因為只能他自己住海邊」、「反正他又醉了」。

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