王金平台南輔選 力挺謝龍介進立院變「真仙」

2019-03-09 14:25

〔記者楊金城／台南報導〕超級星期六，藍綠大咖力拚台南輔選，前行政院長賴清德上午到西港幫民進黨候選人郭國文掃街助選，前腳剛走，「公道伯」王金平後腳就到，今天也到西港輔選國民黨立委補選候選人謝龍介，稱讚謝龍介拚經濟「力頭飽」，為農漁民找通路，值得鄉親支持這個「寶」進入立法院，讓龍介仙真正變「真仙」。

王金平說，謝龍介的時機、運勢到了，希望補選投票率拚到6成，就「拚這堵」，送謝龍介進立院，他會將各方面經驗傳承給謝龍介。

前立法院長王金平上午先到西港慶安宮參拜，隨後與謝龍介上宣傳車遊行西港掃街，再到七股龍德宮和北門南鯤鯓代天府參拜。

王金平在7日宣布參選總統，被質疑動員發走路工，王金平語氣平和說，完全不知有這回事，也絕不會做這種事，幹嘛要做這種事，當天來的都是自動來的，連動員也沒有，他還請韓國瑜不要來。

至於如何與對岸和平共處、合作，王金平引用曼德拉總統名言：「想與敵人和平共處，就必須與敵人合作，然後他就能成為你的夥伴」，是想讓大家有新思惟新思考處理兩岸問題，「如果沒有辦法，幹嘛要提?」，兩岸如何和平共處、合作，他胸有成竹地說：「自然有辦法。」

賴清德和王金平差點在西港慶安宮強碰，謝龍介說，都是助選掃街，剛好讓鄉親「貨比貨」評比。謝龍介說，他在拚經濟幫鄉親顧肚子，民進黨還在講台南是民主聖地，守護台灣，不知道鄉親因民進黨在台南主政廿多年來讓地方愈來愈稀微，人民已「起性地」（台語意指生氣），聽不下去了。

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