連點頭示意都沒！她跑攤中斷表演 音樂家很「混怒」

2019-03-09 13:45

〔即時新聞／綜合報導〕民意代表、委員跑攤是件很平常的事情，但國民黨立委黃昭順竟在表演期間，逕自上台說話，連招呼都沒打，就這麼硬生生打斷表演，讓資深音樂人紀華朗很「混怒」。

紀華朗在其臉書貼出照片，可以看到台上站著兩人，女子拿著麥克風對著台下說話，她穿的背心上，背後就寫著黃昭順三個字，台上的譜架直接被晾在一旁，鏡頭沒拍到的地方，也正晾著主持人與表演者。

「唉～民代、委員、政務官四處跑攤很正常，但一場遇到兩個上台打斷表演」，紀華朗透露，兩人要上台時，不但沒有事先告知，連對主持人或表演者點頭示意都沒有，就這麼直接打斷表演還真少見，「這麼辛苦跑攤不就是要廣結善緣嗎？」除了台下的觀眾，台上的表演者同樣擁有選票，紀華朗無奈地說，「學著尊重小老百姓好嗎？」

最後紀華朗引用近日黃昭順引發熱議的「跳針質詢」片段表達氣憤的心情，「你們沒有『混怒』嗎？偶很混怒、混怒、混怒...講三次就好，七次嫌多了！」、「那位很年輕的高雄XX局長，可能跑攤經驗不足，多學著點，今天放過你」。

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