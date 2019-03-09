以色列全球市長會議多產總統 柯文哲暗誇自己「投資投報率最高」

2019-03-09 12:34

〔記者蔡亞樺／台北報導〕台北市長柯文哲今早參加北市首長領航共識營，致詞時分享上個月受邀參加以色列全球市長會議與參訪的心得，柯文哲表示，參訪過程他發現以色列相當有腦袋，以他參加的全球市長會議今年第33屆，過去32屆有參加的市長當總統、首相一大堆，看得出以色列邀請有計畫，會要求駐地去找投資報酬率最高的人去以色列參訪。此番話似乎暗自幫自己抬轎。

柯文哲還說，反觀台北市每年舉辦智慧城市展，邀請全世界各地市長來，問有沒有戰略，只是邀到誰來就來，以色列舉辦30幾年會議，都是有計畫、有步驟、有目的。

去年大選驚險連任後，柯文哲今天首次參加首長共識營，今年比照往年選在北投機廠旁的北投會館，所有局處首長起大早，排排坐在會議廳等柯，柯文哲結束媒體訪問後，隨即進入會議廳，一見到受邀演講嘉賓前內政部長李鴻源，李見到柯也趕緊起身，兩人握手互道招呼。

柯文哲上台致詞時分享近年出訪以色列、荷蘭的心得，柯表示，市府首長出國考察經費他從沒來刪過，因為台灣畢竟不是先進國家，去看看別人好的東西，帶回來想一想可不可以借鏡，最近去以色列，發現全世界獲得諾貝爾獎1千人、猶太人占了200人，以色列從建國至今本土產的諾貝爾得主12人，比例相當高，台灣其實是0，有人會說有前中研院長李遠哲，但李應該算是美國成績。

柯文哲稱讚以色列教育制度，他發現以色列國中、小的學習評量不高，台灣反而高很多，代表意思就是台灣教育「小時了了」，但他知道為什麼，因為台灣早期是代工代業，要訓練熟練的工人、很少訓練老闆，而以色列是倒過來，訓練小孩子去問老師問題，不像台灣是問孩子今天老師教了什麼，教育邏輯不一樣，從小開始培養思考力，因此他得到啟示，台灣要從代工走向品牌，北市府近年推廣雙語國際教育。

接著，柯還說，以色列相當有腦袋，以他參加的全球市長會議今年第33屆，過去32屆有參加的市長當總統、首相一大堆，看得出以色列邀請有計畫，會要求駐地去找投資報酬率最高的人去以色列參訪。

柯文哲提到，以色列人高中畢業要當兵3年，他發現以色列8820部隊是全世界最可怕網軍部隊，當年還有網軍入侵把伊朗的核子爐加速器搞壞，這些人當兵不是拿槍，是直接當網軍寫程式，畢業後再挑好的進入大學與研究所，畢業後再去開資安新創公司，新創公司每天開始研發，政府就去買服務，然後帶公司產品賣給海外國家，他大讚以色列國家從教育、國防、產業三合一，相當有效率串聯發展。

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