韓國瑜像「一頁書」網酸：比較像業途靈

2019-03-09 12:14

〔記者葛祐豪／高雄報導〕部分媒體每天拼命吹捧高雄市長韓國瑜，還把韓還國瑜比喻成霹靂布袋戲的正道人物「一頁書」，網友則酸說「不要侮辱了一頁書」、「比較像業途靈或鬼王棺」。

每天大肆報導韓國瑜的中天電視台，做出韓國瑜Cosplay的合成圖，拿韓國瑜與一頁書做比較，強調兩人頭髮少、個性像，性格共同點是胸懷無私、正氣凜然。

一頁書外號「百世經綸」、「邪心魔佛」，是霹靂布袋戲的主要人物，與主角素還真同為正道的兩大支柱。

對此，臉書粉專「打馬悍將粉絲團」酸說：「但版主覺得韓國瑜比較像業途靈耶」。

網友也紛紛表示「不要侮辱了一頁書這個角色、「一夜干吧！」、「一頁書 被消費了」、「明明就是鬼王棺。業小靈多可愛」、「應該是鬼王棺」。

業途靈在霹靂布袋戲中，與十三邪靈大鬧苦境，造成生靈途炭，但最後跟隨秦假仙，屢助正道完成不少事蹟。鬼王棺在霹靂劇中則是邪惡代表、不死魔頭，善於使用陰謀詭計，終其一生以誅殺一頁書為目標。

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