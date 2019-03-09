西藏抗暴60週年 陸委會：口蜜腹劍無法帶來和平

2019-03-09 11:32

〔記者鍾麗華／台北報導〕今年3月10日是西藏抗暴日60週年，西藏台灣人權連線發起「為西藏自由而騎」活動，陸委會今（9）發表聲明表示，中共與西藏於1951年簽訂所謂的「和平協議」，其後西藏地區多次發生武力鎮壓事件，西藏的自由度在國際評比間也常年屈居末段，在在印證中共專制本質，更突顯台灣民主自由的珍貴價值。

陸委會強調，口蜜腹劍的欺騙行徑，無法帶來真正的和平；期待對岸早日革心易行，認真省思西藏抗暴之重要啟示，落實保障藏人之人權及信仰自由，方有助推進中國大陸及兩岸關係的正向發展。

陸委會呼籲中國應更加虛懷納諫、以仁義治理，寬容善待藏人及各族群人民，尊重多元意見與文化，如此才能避免一再重蹈不幸的歷史，並真正獲得人民向心。

陸委會指出，政府長期關注西藏情勢。近年來，中國雖聲稱由經濟民生、基礎建設等層面，改善西藏人民物質生活，惟西藏民眾遭強迫灌輸愛國主義、政治打壓、干涉信仰等事例未曾間斷，始終是國際社會廣泛關切的議題。

陸委會說，中國曾提出以「尊重差異、包容多樣」對待各民族，希望當政者正視西藏抗暴的意義與啟示，給予藏人應有的人權及思想、言論與信仰自由，和平、理性回應相關訴求，努力平復歷史傷口與族群裂痕，以創造更加文明、和諧、健全的國家與社會。

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