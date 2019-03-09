台灣關係法將滿40歲 AIT發航母巡弋台海照

2019-03-09 00:30

〔即時新聞／綜合報導〕為了紀念今年4月10日《台灣關係法》屆滿40週年，美國在台協會（AIT）以《AIT@40：歷史上的今天》為題作一系列回顧活動，也在臉書上貼出1996年第3次台海危機時，美國航空母艦巡弋台灣海峽的舊照片。

1996年3月8日至3月25日期間，中國第2次進行飛彈發射及軍事演習，時值台灣即將舉行第1次總統直選。美國在台協會表示，當年3月8日當天美國總統柯林頓就派遣了尼米茲號和獨立號航空母艦巡弋台灣海峽。

而台灣網友也在底下留言說，「民主與自由是台灣與美國的共同價值」，「台美友好」，更有網友提起當年他參與「華山操演」的情況，「戰備提昇到3級『準戰爭狀態』準備和共匪一搏，旅上能動的戰甲砲車，和各式輪型車輛共700台全部出動備戰，當第一台戰車已抵達台中港，最後一台砲車還未出營區。」勾起滿滿的回憶。

近日AIT為紀念《台灣關係法》屆滿40週年，時常在臉書發文與網友互動，包括下週將在台北登場的「印太區域保衛宗教自由公民社會對話」，美國首席副助卿Julie Chung與台灣駐聖露西亞大使沈正宗會面以及國際婦女節等等。

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