鄭世維搭韓流自稱「三重賣菜郎」 網狂酸：三重哪來農業？

2019-03-09 00:04

〔即時新聞／綜合報導〕立委補選選戰白熱化，新北市三重區國民黨候選人鄭世維8日一連出席了3場發包子行程，他對總統府發言人黃重諺「土包子說」發出嚴厲的批判，更直呼自己是「三重土包子」，是「第二個賣菜郎」。對此，有網友狂酸「三重哪來的農業？」認為他根本對地方不熟，只想靠韓國瑜炒人氣。

鄭世維說，現在走到三重任何一間包子店，店家都會熱心的拿包子請他吃，而這些都是地方熱心民眾看不慣總統府發言人說韓國瑜是土包子贊助的；他說，「這些包子能養活一家老小，所以民眾才支持我這個第二個賣菜郎，支持我三重土包子。」

面對外界好奇高雄市長韓國瑜是否在選前之夜到場，鄭世維也說，「目前韓市長已經在媒體上表態會來，韓冰小姐也在積極聯繫中，她應該會來，至於時間點等確定會再公布。」

對此，不少網友留言狂酸，「又在賣菜郎？三重何時又變農產市」、「三重是工業起家吧」、「根本對地方不熟」、「又一個想攀韓國瑜的」、「這種沒骨氣沒自我的投得下去也是奇葩」、「工業重地靠賣菜發大財？」

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