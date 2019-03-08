台南立委補選激戰 小英廟宇參香不忘幫郭國文拉票

2019-03-08 20:52

〔記者蔡文居／台南報導〕台南市立委補選戰況激烈，前行政院長賴清德連日來陪同民進黨候選人郭國文掃街拜票，力保台南這一席。總統蔡英文今天下午到台南祀典武廟、興濟宮、西來庵及大港大興宮等4間廟宇參香、揭匾，在最後一站大興宮，致詞末了，她特別請大家幫忙拉票，現場則響起一片掌聲。

蔡英文今天傍晚前往南市北區大興宮參拜、揭匾，廟埕擠滿了信眾。主委王彰賢表示，大興宮建廟70年來，今天是第一次有總統蒞臨，廟方與有榮焉。

現場信眾爭相要與總統蔡英文握手，小英也走到民眾前逐一和大家握手，現場「總統好」、「總統加油」聲不斷。廟方也預祝蔡總統順利連任成功。

蔡英文致詞表示，她當總統就是解決問題，為台灣打基礎，以前很多總統不敢做的事也要做，這樣基礎才能穩固，台灣才能長長久久，永續發展，但這在2、3年的短時間內是很難馬上看到成果。希望大家跟她一起為台灣打拚，為台灣顧主權、護民主、拚經濟。

致詞末了，她也不忘了請大家幫忙為台南市第二選區立委補選民進黨候選人郭國文拉票，她說，隔壁第二選區立委補選3月16日就要投票，希望大家有住在第二選區的親戚、朋友，幫忙催票一下，拜託大家。

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