「港湖小公主」高嘉瑜首次當主持人！ 網友：不該有立場

2019-03-09 00:02

〔即時新聞／綜合報導〕WinTV綜合台《我要當選》昨天（7日）首播，台北市議員高嘉瑜與政論評論者黃暐瀚搭檔主持，雖然節目受前時段SBL球賽延至晚間11點10才播出，但一就拿到不少收視率，其中在25至39歲的年輕女性，收視率也來到了0.39。不過有網友認為，「主持人不應該有立場，高嘉瑜立場明顯﻿」。

綜合媒體報導，有「港胡小公主」之稱的高嘉瑜，去年在台北市南港、內湖區高票當選議員，親民作風吸引不少選民支持。高嘉瑜主持的新節目《我要當選》昨天首播，收視率成績亮眼，甚至打破以往政論節目中以50歲以上男性為主要群眾，昨天在25至39歲的年輕女性中，收視率有0.39，每分鐘約有8萬2000人收看。

《我要當選》節目中，高嘉瑜換了萬年不變的公主頭造型，改以瀏海直髮上陣。第一集邀請了台南市立委參選人謝龍介、預計明年參選立委的屏東縣議員蔣月惠，4人大聊高雄市長韓國瑜的「韓流持續延燒」議題，討論2020的總統大選。

不過有網友認為，「高嘉瑜批韓國瑜的話很酸，立場明顯。﻿」、「主持人不應該有立場，高嘉瑜立場明顯」﻿。

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