坦言「執政不夠周延」 小英：做伙打拚讓台灣更好

2019-03-08 20:33

〔記者王俊忠／台南報導〕總統蔡英文8日下午造訪台南市區4間廟宇，在北區西來庵時，蔡英文贈、揭匾「惠澤生民」給廟方，受到信眾熱情歡迎。她致詞坦言，執政近3年，有些施政不夠周延、惹來批評，她都接受；但她有決心與目標要讓台灣變得更好，希望大家從經濟、民主、主權3面向攜手跟她一起為台灣打拚！

對立委陳亭妃為她安排台南廟宇參拜行程，蔡英文表達感謝。退出民進黨選上議長的郭信良也到西來庵陪蔡英文參拜，格外引人注目。

蔡英文說，8年前她任民進黨主席，台語算菜；8年後到訪台南講台語，她問信眾「我的台語怎麼樣？」眾人響起一片掌聲。她說，到台南講台語才有誠意，因為台南也是最支持民進黨的民主聖地，感謝大家鼓勵她。

蔡英文指出，執政近3年，有許多改革及解決台灣問題，過程有些做的不是「很舒適（台語）」、不夠周延，讓大家有些批評，她都能接受，但她的決心是要打拚讓台灣更好。第1是從經濟著手，台灣3年來經濟是穩定成長，並沒有忽升忽降，執政黨對經濟發展有做一些事，目前較困難的是還沒出現成果，她推動的一定有效、方向是對的，只是時間還沒有到。

其次，是保護台灣民主，蔡英文力主人民作主，但現今假消息、操縱輿論盛行，使得人民對政府施政有誤解，她請大家加入她有200多萬人的臉書及30多萬人的LINE，把最正確的訊息傳到每位好友的手機裡，不致被誤導。

第3是顧台灣主權，這需要每一個人跟她「做伙打拚」！

在西來庵與大億麗緻酒店外，分別有「台灣人民共產黨」及退休軍警人員陳情抗議，台灣人民共產黨訴求承認九二共識、發展台灣，習近平五點是兩岸和平統一，這樣台灣才能免於戰亂。退休軍警則抗議年金改革不當，是錯誤政策，連民進黨內都有人認為年改是錯誤政策，要求小英道歉；還要問台灣尚未分發的流浪警察，蔡英文要怎麼辦？如何解決？

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