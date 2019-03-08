不要燈會彰化會有什麼？ 王惠美這樣說…

2019-03-08 19:43

〔記者劉曉欣／彰化報導〕彰化縣推掉明年台灣燈會主辦權，不只是引發高度民怨，綠營議員今天在議會臨時會時也連番痛批，賴清美認為王惠美是在走「鎖縣主義」；王惠美則強調，目前已在組大型活動籌備會，將會把彰化的美推展出去，請議員拭目以待！

賴清美今天在臨時會的臨時動議時指出，彰化縣不辦燈會，說是沒錢，時間不夠，那接棒去辦的台中市，同樣也是新市長盧秀燕上任，也只有一年的籌備期，為什麼台中市就可以？

賴清美更反問王惠美，如果一年時間不夠辦台灣燈會，那到底要辦大型活動需要多久時間來籌備，那放棄台灣燈會，心中有計畫準備在彰化辦什麼大型活動嗎？

賴清美表示，經費不夠就要去開發財源，人家屏東縣也是去募款，不是說沒錢就不辦，為何潘孟安可以，彰化縣做不到？

賴清美指出，彰化縣第一次辦燈會在鹿港時，王惠美就是當時的鹿港鎮長，會不知道燈會可以帶來商機嗎，無緣無故就放棄燈會，令人對王惠美未來的治理方針非常擔憂，難道要等到錢到位才要來做？

縣議員賴澤民也強調，原本選定田中高鐵特區來辦台灣燈會，這個地點比屏東好，交通也比較方便，要辦活動，議員也都會支持。

賴澤民更進一步問王惠美，「縣長有在看臉書嗎？」有沒有看到民眾的留言？

對於縣議員的砲轟，王惠美表示，她有在看臉書，也感謝大家的指教，目前已在組大型活動籌備會，將會把彰化的美推展出去，請議員拭目以待。

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