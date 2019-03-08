蔡總統聘任布興‧大立為無任所大使 聘期至民國110年2/28

2019-03-08 20:28

〔記者李欣芳／台北報導〕蔡英文總統今天特聘長老教會牧師、玉山神學院院長布興‧大立為中華民國無任所大使。

總統府今天發布人事令，總統今天特聘布興‧大立為無任所大使，任期到110年2月28日止。

布興‧大立曾任長老教會總會議長、副議長、教育部本土教育委員。

  • 蔡英文總統今天特聘長老教會牧師、玉山神學院院長布興‧大立為中華民國無任所大使。（擷自玉山神學院官網）

    蔡英文總統今天特聘長老教會牧師、玉山神學院院長布興‧大立為中華民國無任所大使。（擷自玉山神學院官網）

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