后厝國小畢業生單車環島 馬英九陪出發

2019-03-08 20:47

〔記者謝武雄／大園報導〕單車環島旅行是桃園市大園區后厝國小畢業生每年的重頭戲，去年畢業生寫信給前總統馬英九，邀請一起騎車環島，馬英九今天冒著風雨陪小朋友從學校出發，騎了一小段，畢業生們都很高興，還高聲喊「總統好」。馬英九也在臉書PO文，呼籲民眾如果看到這群小勇士，記得給他們大大鼓勵。

后厝國小校長黃晃盟說，單車環島是畢業生重頭戲，也是社區民眾關心大事，今年是第8次舉辦，環島環島活動為期14天，從今天起到21日，學生們希望用單車貼近台灣這一片土地，體驗這一片土地的變化與力量。

黃晃盟說，后厝國小位於西濱公路旁的偏遠學校，低收、外配、弱勢學生比例達5成，為了籌措單車環島的經費，除了積極申請各項補助，也結合家長、社區與孩子進行義賣，讓孩子學習「自助天助」。

看到馬英九一早就到達學校，學生們都很興奮，陳姓學生說，感謝「馬總統能夠陪學生一起出發」，還有學生說，「第一次看到總統、真的好高興」，「馬總統真的好親民」。

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