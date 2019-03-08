海外器官移植未確實掌握 監院糾正衛福部

2019-03-08 18:14

〔記者鍾麗華／台北報導〕根據監院調查，台灣民眾赴海外進行器官移植，中國就高達95％，不過，領用抗排斥藥物者，有高達578人未申報，且申報者有高達80％未填寫完整。監委表示，衛福部未能依法掌握境外器官移植實際情形，且未開罰，今天通過糾正衛福部。

監委田秋堇指出，台灣於2015年修正通過「人體器官移植條例」第10條規定，無論在境內或境外接受器官移植、且於國內接受後續治療者法定強制通報義務。但施行至今3年多，衛福部卻無視此規定，導致無法掌握境外器官移植之實際情形、法律規定形同虛設，也沒開出任何一張罰單。

由於器官移植後，病人需服用抗排斥藥，但並非服用此藥者都是器官受贈者。衛福部統計2017年領用抗排斥之人數為11844人，其中2940人在國內無移植紀錄。進一步清查，確認因接受器官移植領用抗排斥藥病人有715人，其中137人有申報，578人未申報。

調查指出，境外器官移植且實際登錄計295人，移植國家以中國最多，有281人次，不過，有80％皆未完整通報，多筆通報資料移植醫院、主治醫師等欄位有空白未填或填不詳，還有人填「病人不清楚」，甚至有移植醫院為「天津一中心」，卻將移植國家填報為「日本」。

田秋堇說，衛福部資料指出，腎臟境外移植、國內追蹤，集中於中國附醫、中山附醫二家醫院，2015到2018年，中國附醫移植病人僅23人，病人在中國移植有63人。中山附醫移植病人僅6人，在中國移植有88人。

田秋堇指出，在中國接受腎臟移植，有66人次病人其主治醫師均為「廣州中山大學附屬第一醫院、袁小鵬醫師」，接受袁小鵬移植的病患，有58人次在中山附醫追蹤。誇張的是，袁小鵬曾有8天於同日內為台灣2名病患進行腎臟移植手術。

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