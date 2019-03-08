全城都宿醉？愛河三鐵賽出人命 他質疑市府把關責任

2019-03-08 18:13

〔即時新聞／綜合報導〕2019第13屆維士比盃愛河國際鐵人三項3日開賽，45歲張姓選手不幸死亡，引發外界質疑市府盡到把關責任，藝人焦糖哥哥陳嘉行對此表示，「我知道愛河水甘甘」，但韓國瑜團隊應做好通盤檢討工作再來辦活動，網友也斥責「整個城市都宿醉好幾天了」。

陳嘉行今天（8日）下午在臉書上發文諷刺高雄市政府，他說，先前雖然有民眾受媒體訪問時表示「愛河水甘甘」，但韓國瑜及其團隊走馬上任後，愛河先是被發現一具浮屍，市府竟執意舉辦「跳愛河活動」，愛河活動的安全性值得討論。

陳嘉行補充，此次鐵人三項競賽發生選手死亡事件，事發5天後媒體知悉家屬自力救濟、尋求監視器畫面後，事件才得以曝光，陳認為，「政府是不是先通盤檢討愛河的安全狀況及事故原因，再開放辦活動，才能幫市民生命把關。」

網友們相當認同陳嘉行的看法，痛批「整個城市都宿醉好幾天了」，也有網友說，「如果現在還是陳菊當市長早就被罵到臭頭！說沒有封鎖消息實在很難相信」、「不是有造神台分分秒秒跟著含老二，這種事怎麼可能不知道沒報導呢？還是選擇性報導呢？」、「我現在住的地方是中國高雄嗎？竟然封鎖消息成這樣」。

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焦糖哥哥陳嘉行臉書傳送門

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