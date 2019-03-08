新竹市府團隊訪台東 地方創生、城市品牌交流拼市政

2019-03-08 16:09

〔記者王駿杰／竹市報導〕新竹市長林智堅今率市府一級主管至台東縣參訪，除走訪台東池上鄉與市區，觀摩台灣好基金會「穀倉藝術館」成功活化經驗，也與前台東縣長黃健庭深度暢談城市品牌經營，並和台東縣長饒慶鈴進行市政交流。

林智堅市府團隊今天首站參訪池上鄉，到全台第一座由穀倉改建的藝展空間「池上穀倉藝術館」觀摩，藉此為竹市鐵道藝術村、舊城區老屋活化等取經。

林智堅團隊也參訪台灣社區營造上最具指標性的池上鄉萬安社區，該社區古色古香的兩層樓農民倉庫，成為當地居民導覽遊客、販售在地農產品的重要據點，該社區保存在地天然資源與農村地景，成功的在地經驗盼能為竹市的地方創生、社區發展。

另外，林智堅今也與前台東縣長黃健庭進行深度交流，林智堅說，黃健庭上任9年讓台東出現巨幅改變，與竹市的共同之處，在於同是透過設計導入建築，提升城市美學，以創意推動各式藝文活動，成功打造城市品牌。

黃健庭則說，他始終堅持推動好的政策，最初的反對聲浪逐漸被縣民認同，希望由縣府為各鄉鎮做典範，帶領團隊不只是辦活動，更創造活化在地創新產業。

市府團隊指出，林智堅將於明日參訪台東圖書館、台東設計中心的獨特建築，盼能為竹市老屋活化、社區發展、城市設計、總圖書館設計取經，以他山之石讓城市建設再提升。

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