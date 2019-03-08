支持合理軍購 朱立倫也推資安國防概念

2019-03-08 15:44

〔記者林良昇／台北報導〕為加強空防戰力，國防部正式向美方提出新型戰機需求，有意參選總統的前新北市長朱立倫在臉書上發文表示，他支持國防，也支持合理的軍購，有限的國防軍費，必須要妥善分配，才能極大化台灣的防衛力量 。

朱立倫認為，身為領導者，一方面要做國防的準備，一方面也應該窮盡一切努力，避免戰爭的風險。「不對稱作戰」是現代戰爭的主流思維，包括了資訊戰、網路戰，「資安國防」的建立，才是戰爭中各項指揮仍能運作順暢的關鍵。

朱立倫說，他這次參訪美國矽谷的Palantir技術公司，就是全球頂尖的資安提供者。他們很早就了解到，以資訊為主的戰爭是未來趨勢，國防必須「資安導向」，與國防科技緊密結合。

朱立倫強調，這也應該是我們的建軍策略。台灣有資安的人才與產業，「資訊戰」才是我們的優勢，傳統的軍備競賽，反而會拖垮台灣的腳步。放眼全球，美國、以色列與台灣，最有條件發展「資安戰力」。這是國防的準備，也是世界級的商機。

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