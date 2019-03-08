宣誓就職需五指併攏 林昶佐批管太多

2019-03-08 14:49

〔記者彭琬馨／台北報導〕時代力量立委林昶佐今與台南市原住民議員當選人穎艾達利（Ingay Tali）共同召開記者會，針對穎艾達利因宣誓程序問題引發的爭議，林昶佐強調，宣誓的本質是要公職人員公開承諾盡忠職守、捍衛人民的權益，但「宣誓條例」上卻規定，宣誓人需向國父遺像及國旗、五指併攏的宣誓，「實在管太多」，要求這種荒唐不合時宜的規定應盡速修正。

台南市平地原住民議員當選人穎艾達利去年12月25日宣誓就職時，因未在誓詞簽名蓋章，遭到台南地院認定不符宣誓資格、視同未就職。穎艾達利則於今年1月8日在市議會補宣誓，完成就職程序。

林昶佐與穎艾達利今上午召開記者會。穎艾達利說，代議政治的授權來自於憲法、選票、選民，這才是宣誓者應該宣誓效忠的對象，但宣誓條例中規定的具體手勢、面對特定個人的芻像符碼，則是剝奪民主制度下權力移轉的邏輯；穎艾達利說，對著「人」與「黨國」符號的儀式輸誠，絕不是愛國主義，而是類宗教的儀式崇拜，這不只不是民主，根本就是反民主。

林昶佐則表示，「宣誓條例」第5條規定，「宣誓人肅立向國旗及國父遺像，舉右手向上伸直，手掌放開，五指併攏，掌心向前，宣讀誓詞」，這種規定實在管太多，且部分身障者恐怕無法做出符合「宣誓條例」規定的動作；林昶佐強調，民主社會應該是向人民宣示，「宣誓條例」卻規定向孫文宣誓，這是舊時代留下來的八股思維。

林昶佐說，他已經在2017年提出修法，盼能修正「宣誓條例」中不合時宜的規定，讓宣誓回歸民主社會、台灣多元的價值，不過先前卻持續遭到國民黨杯葛封殺，盼未來能盡速完成修法。

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