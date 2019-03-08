接見國際婦盟人員 蔡英文：台灣將不斷致力婦幼權益保障及婦權關懷

2019-03-08 14:14

〔記者李欣芳／台北報導〕今天3月8日婦女節，蔡英文總統接見「國際婦產科醫學聯盟人員」，肯定「台灣婦產科醫學會」用醫療讓台灣走向國際，並強調未來台灣會不斷致力於婦幼權益保障及國際婦女人權關懷，讓台灣走向國際。

蔡總統在致詞時表示，今天是國際婦女節，歡迎各位守護婦女健康的國際友人前來台灣參加「台灣婦產科醫學會年會」。過去半個世紀，「世界婦產科醫學會」幫助了非常多國家與偏遠地區的婦女，有效降低孕產婦的死亡率。包括在座普瑞德雷（C.N.Purandare）理事長在印度推動孕產婦的「Saving Lives」運動，珍妮康里（Jeanne Conry）教授研究環境對婦女健康的影響，都為改善婦女健康權益做出巨大貢獻。

蔡英文說，今天非常開心「台灣婦產科醫學會」來訪，她要特別感謝「台灣婦產科醫學會」照顧台灣婦幼健康。2017年台灣的孕產婦死亡率已經降至十萬分之九點八，胎兒性別篩檢也已經禁止，在座各位醫師多年來照顧孕產婦健康，且致力於生殖醫學研究，令人感佩。

蔡英文也感謝「台灣婦產科醫學會」對政府施政提供寶貴建議。衛福部和「台灣婦產科醫學會」共同推動的《生產事故救濟條例》，從2016年上路以來，改善了醫病關係，醫院的婦產科醫師也都開始招滿，這是好消息。

此外，蔡英文也感謝「台灣婦產科醫學會」用醫療讓台灣走向國際。她說，「你們每一位都是台灣的醫療國家隊」，婦產科醫師在前線打拚，政府也會做所有醫師的後盾，政府會持續落實分級醫療，而過去遇到問題的母嬰親善評鑑政策，也已經修正；對於婦產科急難重症的健保給付，未來也可以逐步、合理調整。

總統提到，今天是國際婦女節，台灣會持續響應聯合國2030年永續發展全球目標，積極促進性別平等，並且增強婦女和女孩權能，努力為婦女和婦產科醫師帶來更好的發展。

蔡英文進一步表示，從過去以來，台灣不斷致力於婦幼權益保障及國際婦女人權關懷，希望普瑞德雷理事長及各位訪賓能繼續在國際場合上，為台灣發聲。

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