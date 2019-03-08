黨面臨艱困期 蔡其昌籲選民：讓民進黨再起

2019-03-08 13:39

〔記者蘇金鳳／台中報導〕立法院副院長蔡其昌今天到太平長億福德祠拜拜，受訪時表示，去年敗選後，民進黨面臨艱困時期，不管是4席立委補選及2020總統選舉，都相當難打，但民進黨已在檢討反省，請支持者再給民進黨機會再起。

蔡其昌表示，自從去年1124民進黨敗選後，總統蔡英文領導風格已有很大調整，蘇貞昌上任行政院長後，針對過去惹民怨的議題，如老車問題、菸捐、同婚等問題，蘇貞昌也把民怨一一化解處理。

蔡其昌表示，政治選舉都以民意為依歸，民意的依歸最主要依據政策好壞，民進黨把過去政策進行反省、檢討，並制定更接民氣的政策。

蔡其昌表示，畢竟選舉還有10個月，而且對手如國民黨人選還未定，或者是其他政黨是否有人參選還未知，變化還很多，民進黨會穩紮穩打，提出讓人民有感受的政績，來贏得年底的選舉。

至於3月16日的立委補選，蔡其昌坦承很難打，他表示，由於目前是民進黨的艱困期時期，去年1124後，有很多政策要調整，民進黨要補選這4席，必須在艱困中突圍，不是容易打的選舉。

他呼籲支持者，民進黨正檢討反省改變，希望支持者能在3月16日的投票，讓民進黨有機會再起，而執政團隊也要努力。

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