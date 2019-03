挑戰性別迷宮生存遊戲 陳其邁滿分過關

2019-03-08 13:15

〔記者楊綿傑/台北報導〕今天是三八婦女節,衛福部社家署舉辦慶祝活動,以「網迷世代,女路向前」為主題,設計婦女及性別迷宮生存遊戲、沙龍座談等活動,行政院副院長陳其邁還在網紅陪同下,開直播挑戰生存遊戲,他並表示,網路世界關於性別等假訊息越來越多,而政府會持續思考如何建立有效機制反制。

陳其邁今則獲邀擔任遊戲體驗嘉賓,高人氣的他吸引不少民眾合照,他與網紅在迷宮中開直播,對於每一題幾乎都不假思索回答,最終滿分過關。陳其邁說,現在是網路世代,近幾年來各種性別運動如me too興起,雖然帶來機會,但假訊息如對性別傲慢偏見觀念、刻板印象也充斥網路,已經影響到年輕人及小朋友,這對政府來說是嚴峻挑戰。

陳其邁也說,將會從法治、教育等方面著手,除了會努力落實相關保障女性權益相關法律,也會透過性平會思考面對假消息如何澄清、如何建立有效機制反制假訊息。他也希望包括學校教育、網路、媒體、社會重要意見領袖,大家都可以一起傳播正確性平觀念。

衛福部社家署以「網迷世代,女路向前 RIGHT in the Right Way」為主題,目的為引發社會大眾覺察隱藏於日常生活中的性別刻板印象與媒體識讀產生的交織性,除了以網路調查問卷結合「女生比較好騙嗎?」街頭實驗影片進行網路宣傳,並透過迷宮生存遊戲及攻略座談,實際探討女性或性別相關議題結合網路媒體的應用經驗、傳遞政策願景。

衛福部政務次長蘇麗瓊指出,在最近一次聯合國開發計畫署公布資料中,我國性別平等位居全球第八、亞洲第一,跟政府積極落實性平有關。且我國目前女性國會議員已超過3成,政府部門官員、企業主管等比例也都在增加,勞動力市場中壯年女性參與也高,男女薪資差距也縮小。

不過蘇麗瓊也提到,雖然我國在性別平權指標有長足進步,國人對婦女權益也非常重視及維護,但過去既存的性別刻板印象隱藏在日常生活中,紛雜的網路訊息也存在無形的性別偏見,這些都會影響到政府施政以及人與人的互相尊重,不得不重視。

