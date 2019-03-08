顏寬恒要燃煤機組「消失在地球表面」蘇揆：僅緊急使用

2019-03-08 12:57

〔記者蘇芳禾／台北報導〕針對中部空污問題，前行政院長賴清德於去年10月宣布台中火力發電廠將在2023、2024年完成建置兩部天然氣機組後，讓4部燃煤機組退場。國民黨立委顏寬恒今天則要求行政院長蘇貞昌承諾，台中電廠燃煤機組在2023、2024年建置完成後，必須拆除燃煤機組，「讓他消失在地球表面」。蘇貞昌說，好好的東西不是把它拆掉，基於國力保存，將備而不用。

顏寬恒指出，賴前院長曾經說只要燃氣機組完成，4部燃煤機組就會退場，只做緊急使用，但是「退場」很難被定義，希望蘇院長能承諾，4部燃煤機組可以除役，並且進行拆解，消失在地球表面。

對此，蘇貞昌則解釋，政府整個能源政策一定是走向「以燃氣取代燃煤」，一步一步走，燃氣機組弄好的時候，燃煤機組就不使用，但不是拆掉，而是「備而不用」作為緊急使用，好好的東西不用拆掉，這也是基於國力的保存，都是有必要的。

嚴寬恒質疑，政府的承諾隨時被推翻，希望可以進行拆解。蘇貞昌回應，不要浪費國力，緊急才使用，「謀割胖啊（台語：不會再運轉了）」。

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